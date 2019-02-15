شؤون فلسطينية

مجهولون يسرقون صرافاً آلياًُ لبنك القاهرة عمان بطولكرم

مجهولون يسرقون صرافاً آلياًُ لبنك القاهرة عمان بطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن مجهولين سرقوا صباح اليوم الجمعة، صرافاً آلياً تابعاً لبنك القاهرة عمان ببلدة عتيل شمال طولكرم.

وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى ان قوة من الشرطة توجهت الى المكان، وباشرت باجراءات البحث والتحري حول الحادثة.

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