كريبنول: 40 دولة دعمت (أونروا) بعد قطع الولايات المتحدة تمويلها





وأضاف كرينبول في مؤتمر صحفي عقده في بيروت: "رسالتنا اليوم الى الدول المانحة هي الطلب منها استمرار التمويل للمنظمة الدولية في العام 2019، أما رسالتنا الى الفلسطينيين فهي أن العالم يقول إنكم لستم منسيين ونهتم لشؤونكم"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وعرض في المؤتمر الصحفي، اللقاءات التي أجراها مع مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين، مسلطا الضوء على الزيارات التي قام بها للمخيمات الفلسطينية في لبنان.





وقال حول لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري، انه عرض مع الحريري عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وطلب المشاركة في "حشد الموارد المطلوبة لاستكمال هذا المشروع، إذ ما زلنا في حاجة إلى مبلغ لاستكمال إعمار المخيم، وسنوصل العمل مع الحكومة المحافظة على أولوية التعاطي مع موضوع إعمار المخيم".



رام الله - دنيا الوطنقال بيار كرينبول المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا): "إن قطع الولايات المتحدة الاميركية تمويلها عن الوكالة، شكل أكبر تحد واجهته هذه المنظمة الدولية، حيث أطلقنا حملة عالمية تحت عنوان (الكرامة لا تقدر بثمن)، إذ جلنا حول العالم لحشد التضامن مع المنظمة الدولية كي تتجاوز عجزها، وحصلنا على دعم أكثر من 40 دولة وطرفاً عملوا على زيادة مساهمتهم لها".