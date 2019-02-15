21 مليون يورو من ألمانيا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السفارة الألمانية والبنك الألماني للتنمية (KFW) مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في مخيم نهر البارد، عن مساهمة جديدة قدمها البنك الألماني لإعادة إعمار المخيم بقيمة 21 مليون يورو.وقال السفير الألماني بيرغلين في تصريح صحفي: "أن يخسر شخص بيته هو من أصعب التجارب في الحياة"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وأضاف: "إن ألمانيا تريد بناء مستقبل أفضل لجميع المتضررين من النزاع في مخيم نهر البارد، لذلك نحن لا نستثمر فقط في إعادة إعمار المساكن بل أيضاً في المحلات والمؤسسات التجارية الصغيرة لتحفيز الاقتصاد المحلي".ونوه إلى أن سد العجز من التمويل لإعادة الإعمار لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا، ونحن سنشجع الجهات المانحة الأخرى على زيادة مساهماتها.