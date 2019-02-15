الاحتلال يجرف اراض ويضع سواتر ترابية في عوريف جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أراض في قرية عوريف جنوب نابلس.وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: "ان قوات الاحتلال شرعت باعمال تجريف شرقي عوريف، ووضعت سواتر ترابية في مناطق مصنفة (ب)"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).واضاف: "إن اعمال التجريف تتم بالقرب من خزان المياه للقرية ومدرسة عوريف، وذلك بهدف تسهيل اقتحام المستوطنين والجيش من مستوطنة (يتسهار)".وأكد دغلس، أن أعمال التجريف تحرم الأهالي من دخول أراضيهم التي تقدر بـ 200 دونم.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية الليلة الماضية وداهمت عدة منازل وفتشتها واستجوبت عددا من الشبان دون ان يبلغ عن اعتقال احد منهم.