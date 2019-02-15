(واللا): إسرائيل تشري سبع طائرات تدريبية من إيطاليا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي، عن توقيع اتفاقية لشراء سبع طائرات تدريبية متطورة من إيطاليا بصفقة تقدر قيمتها 100 مليون دولار.وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، أن مدير عام وزارة الجيش، اللواء "أودي آدم" وقع بالأمس، مع نظيره الإيطالي على اتفاقية لشراء سبع طائرات متطورة للتدريب.وقال الموقع: "إن الطائرات مخصصة للتدريبات سلاح الجو، وتقدّر قيمتها الإجمالية بـ157 مليون دولار، بالإضافة إلى دعم وصيانة لمدة 20 عامًا إضافية".وأشار الموقع، الى أن هذه الصفقة، ستكون مقابل تعهد إيطاليا بشراء معدات عسكرية وأسلحة متطورة من إسرائيل.