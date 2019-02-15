غرينبلات: الفلسطينيون أضاعوا الفرصة بغيابهم عن مؤتمر (وارسو)









يشار إلى أن الولايات المتحدة قامت برعاية مؤتمر حول الشرق الأوسط خلال اليومين الماضيين، وذلك في العاصمة البولندية وارسو، بمشاركة وزراء خارجية وممثلين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وتركز الحوار في المؤتمر حول إيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دون مشاركة السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قامت برعاية مؤتمر حول الشرق الأوسط خلال اليومين الماضيين، وذلك في العاصمة البولندية وارسو، بمشاركة وزراء خارجية وممثلين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وتركز الحوار في المؤتمر حول إيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دون مشاركة السلطة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنقال مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات: إن القادة الفلسطينيين أضاعوا الفرصة بعدم مشاركتهم في مؤتمر (وارسو) حول الشرق الأوسط.وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): " في رأيي مؤتمر (وارسو) ناجح جدا وأعتقد أن القادة الفلسطينيين أضاعوا فرصة للفلسطينيين وفشلوا في الوقوف إلى جانب دول عربية إسلامية إقليمية تواجه تهديدات إيرانية خطيرة".وتابع غرينبلات: "هل سيقرون بأن الجميع بمن فيهم الفلسطينيون معرضون للخطر من هذا التهديد؟".