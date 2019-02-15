شؤون فلسطينية

أبو زهري: إيران لها مكانتها ودورها في دعم القضية الفلسطينية

أبو زهري: إيران لها مكانتها ودورها في دعم القضية الفلسطينية
سامي أبو زهري
رام الله - دنيا الوطن
علّق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الجمعة، على مؤتمر (وارسو) الذي أقيم في بولندا خلال اليومين الماضيين، حول إيران والشرق الأوسط.

وقال في تغريدة عبر (تويتر): إن "مؤتمر (وارسو) لن يفلح في تغيير المعادلات فالاحتلال الاسرائيلي سيبقى هو العدو الحقيقي للأمة والإنسانية وإيران لها مكانتها ودورها في دعم القضية الفلسطينية".



يشار إلى أن الولايات المتحدة قامت برعاية مؤتمر حول الشرق الأوسط خلال اليومين الماضيين، وذلك في العاصمة البولندية وارسو، بمشاركة وزراء خارجية وممثلين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتركز الحوار في المؤتمر حول إيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دون مشاركة السلطة الفلسطينية.

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