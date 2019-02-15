الشيخ: كل الاحترام لموقف السعودية الثابت في الالتزام بالمبادرة العربية وقرارات "الظهران"





وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): "وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية".





وتابع: "كل الاحترام لموقف المملكة العربية السعودية الثابت في الالتزام بالمبادرة العربية وقرارات قمة الظهران".









رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، على تصريحات المسؤول السعودي البارز عادل الجبير، حول نتائج مؤتمر (وارسو).