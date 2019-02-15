الشيخ: كل الاحترام لموقف السعودية الثابت في الالتزام بالمبادرة العربية وقرارات "الظهران"
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، على تصريحات المسؤول السعودي البارز عادل الجبير، حول نتائج مؤتمر (وارسو).
علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، على تصريحات المسؤول السعودي البارز عادل الجبير، حول نتائج مؤتمر (وارسو).
وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): "وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية".
وتابع: "كل الاحترام لموقف المملكة العربية السعودية الثابت في الالتزام بالمبادرة العربية وقرارات قمة الظهران".
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