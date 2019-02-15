بومبيو: نأمل أن نتمكن من طرح تفاصيل (صفقة القرن) في الأسابيع المقبلة

رام الله - دنيا الوطنتحدّث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم (صفقة القرن)، ومؤتمر (وارسو) الذي عقد خلال اليومين الماضيين، حول الشرق الأوسط.وأكد في مقابلة مع قناة (الحرّة)، أن "كوشنر وغرينبلات أفصحا قليلاً عن الخطوط العريضة لـ (صفقة القرن)، وهي في الواقع المبادئ الأساسية لما نأمل تحقيقه، ونأمل أن نتمكن من طرح الخطة الكاملة وتفاصيلها في الأسابيع المقبلة".وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أسفه من غياب لمقاطعة الفلسطينيين لمؤتمر (وارسو)، مضيفا: "كنا نتمنى أن يكونوا جزءاً من المناقشات...آسف أن الفلسطينيين رفضوا الدعوة التي تلقوها وأعتقد أن الشعب الفلسطيني في وضع أسوأ لأن القيادة لم تشارك".وحول المؤتمر قال بومبيو: إنه يشكل خطوة إيجابية من أجل تنظيم الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه "لشيء عظيم أن نشاهد هؤلاء القادة يجتمعون ويتحدثون… الدول التأمت سوية في مواجهة الأخطار التي تواجه شعوبهم وحماية سيادتهم. سواء كانت هذه الدول عربية أو إسرائيلية أو أوربية أو من آسيا".وأضاف: "لقد أدركت هذه الدول التهديد وأبدت التزامها من خلال اللقاء لمعرفة أفضل طريقة لمعالجة القضايا الأمنية التي تواجهها".يشار إلى أن الولايات المتحدة قامت برعاية مؤتمر حول الشرق الأوسط خلال اليومين الماضيين، وذلك في العاصمة البولندية وارسو، بمشاركة وزراء خارجية وممثلين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وتركز الحوار في المؤتمر حول إيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دون مشاركة السلطة الفلسطينية.