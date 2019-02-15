شؤون فلسطينية

بومبيو: نأمل أن نتمكن من طرح تفاصيل (صفقة القرن) في الأسابيع المقبلة

بومبيو: نأمل أن نتمكن من طرح تفاصيل (صفقة القرن) في الأسابيع المقبلة
دونالد ترامب والرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
تحدّث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم (صفقة القرن)، ومؤتمر (وارسو) الذي عقد خلال اليومين الماضيين، حول الشرق الأوسط.

وأكد في مقابلة مع قناة (الحرّة)، أن "كوشنر وغرينبلات أفصحا قليلاً عن الخطوط العريضة لـ (صفقة القرن)، وهي في الواقع المبادئ الأساسية لما نأمل تحقيقه، ونأمل أن نتمكن من طرح الخطة الكاملة وتفاصيلها في الأسابيع المقبلة".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أسفه من غياب لمقاطعة الفلسطينيين لمؤتمر (وارسو)، مضيفا: "كنا نتمنى أن يكونوا جزءاً من المناقشات...آسف أن الفلسطينيين رفضوا الدعوة التي تلقوها وأعتقد أن الشعب الفلسطيني في وضع أسوأ لأن القيادة لم تشارك".

وحول المؤتمر قال بومبيو: إنه يشكل خطوة إيجابية من أجل تنظيم الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه "لشيء عظيم أن نشاهد هؤلاء القادة يجتمعون ويتحدثون… الدول التأمت سوية في مواجهة الأخطار التي تواجه شعوبهم وحماية سيادتهم. سواء كانت هذه الدول عربية أو إسرائيلية أو أوربية أو من آسيا". 

وأضاف: "لقد أدركت هذه الدول التهديد وأبدت التزامها من خلال اللقاء لمعرفة أفضل طريقة لمعالجة القضايا الأمنية التي تواجهها".

يشار إلى أن الولايات المتحدة قامت برعاية مؤتمر حول الشرق الأوسط خلال اليومين الماضيين، وذلك في العاصمة البولندية وارسو، بمشاركة وزراء خارجية وممثلين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتركز الحوار في المؤتمر حول إيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دون مشاركة السلطة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

غرينبلات: الفلسطينيون أضاعوا الفرصة بغيابهم عن مؤتمر (وارسو)

غرينبلات: الفلسطينيون أضاعوا الفرصة بغيابهم عن مؤتمر (وارسو)

أبو زهري: إيران لها مكانتها ودورها في دعم القضية الفلسطينية

أبو زهري: إيران لها مكانتها ودورها في دعم القضية الفلسطينية

الشيخ: كل الاحترام لموقف السعودية الثابت في الالتزام بالمبادرة العربية وقرارات &#34;الظهران&#34;

الشيخ: كل الاحترام لموقف السعودية الثابت في الالتزام بالمبادرة العربية وقرارات "الظهران"

مسؤول أمريكي: إيران توفر 100 مليون دولار سنوياً لـ حماس والجهاد الإسلامي

مسؤول أمريكي: إيران توفر 100 مليون دولار سنوياً لـ حماس والجهاد الإسلامي

صحيفة: حماس وضعت مخططاً للسيطرة على معابر قطاع غزة

صحيفة: حماس وضعت مخططاً للسيطرة على معابر قطاع غزة

استعداداتٌ في غزة للمشاركة في جمعة &#34;غزة عصية على الانفصال والانكسار&#34;

استعداداتٌ في غزة للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانفصال والانكسار"

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

الشرطة تقبض على شخص متهم بارتكاب 12 قضية سرقة في ضواحي القدس

الشرطة تقبض على شخص متهم بارتكاب 12 قضية سرقة في ضواحي القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخص متهم بارتكاب 12 قضية سرقة في ضواحي القدس

الشرطة تقبض على شخص متهم بارتكاب 12 قضية سرقة في ضواحي القدس

خلف: توقعات بعدوان اسرائيلي كبير ضد المشاركين بمسيرات العودة اليوم الجمعة

خلف: توقعات بعدوان اسرائيلي كبير ضد المشاركين بمسيرات العودة اليوم الجمعة

الجبهة العربية الفلسطينية: نرفض المحاولات الأمريكية بالتشكيك في اعداد اللاجئين

الجبهة العربية الفلسطينية: نرفض المحاولات الأمريكية بالتشكيك في اعداد اللاجئين

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات أربع قضايا تهديد وابتزاز عبر (فيسبوك)

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات أربع قضايا تهديد وابتزاز عبر (فيسبوك)

جمعيات المستهلك تُطالب سلطة المياه بالدفاع عن الحقوق المائية المنهوبة

جمعيات المستهلك تُطالب سلطة المياه بالدفاع عن الحقوق المائية المنهوبة

الوزيرة الأغا: نعمل على تطوير الالتزام الحكومي نحو قضايا النوع الاجتماعي

الوزيرة الأغا: نعمل على تطوير الالتزام الحكومي نحو قضايا النوع الاجتماعي

الجديلي: نحن مع التوافق الوطني حتى بدون انتخابات وسنُشارك بالحكومة الجديدة

الجديلي: نحن مع التوافق الوطني حتى بدون انتخابات وسنُشارك بالحكومة الجديدة

الرئيس عباس يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس

الرئيس عباس يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس

منوعات

لأول مرة.. رانيا يوسف تظهر مع والدها

لأول مرة.. رانيا يوسف تظهر مع والدها

شاهد: مريم حسين في جلسة تصوير جريئة بمناسبة عيد الحب

شاهد: مريم حسين في جلسة تصوير جريئة بمناسبة عيد الحب

وفاة الفنانة نادية فهمي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية فهمي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من &#34;أفول نجمها&#34; ويفضح عمرها

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من "أفول نجمها" ويفضح عمرها

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

عربي

رئيس الاستخبارات السعودية: عرفات ارتكب جريمة بحق الفلسطينيين

رئيس الاستخبارات السعودية: عرفات ارتكب جريمة بحق الفلسطينيين

نزال: صورة ضحك &#34;الأحمد وأبو مرزوق&#34; لا تعكس الحقيقة على الأرض

نزال: صورة ضحك "الأحمد وأبو مرزوق" لا تعكس الحقيقة على الأرض

وزير الخارجية الأمريكي: تُوجد مصالح مشتركة تجمع السعودية وإسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي: تُوجد مصالح مشتركة تجمع السعودية وإسرائيل

وزير الخارجية البحريني: سنستقبل نتنياهو عندما يحين الوقت لذلك

وزير الخارجية البحريني: سنستقبل نتنياهو عندما يحين الوقت لذلك