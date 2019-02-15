شؤون فلسطينية

مسؤول أمريكي: إيران توفر 100 مليون دولار سنوياً لـ حماس والجهاد الإسلامي

مسؤول أمريكي: إيران توفر 100 مليون دولار سنوياً لـ حماس والجهاد الإسلامي
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في زيارة سابقة لإيران
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: إن إيران توفر نحو 100 مليون دولار سنوياً لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، برايان هوك في تصريحات لصحيفة (الشرق الأوسط): أن هذا دليل جديد على كيف أن التمويل الإيراني لا يحسّن حياة الفلسطينيين. 

وتابع: تقدّم إيران أيضا 700 مليون دولار سنوياً لـ (حزب الله) اللبناني، مضيفا أن طهران قدّمت 16 مليار دولار منذ العام 2013 لتمويل العمليات التي تقوم بها في سوريا والعراق واليمن، هذه "دوافع لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.

وعن أثر العقوبات على إيران في تقليص تصرفاتها في المنطقة، أوضح المسؤول الأميركي: "إننا بالتأكيد نصعّب الأمر عليهم في القيام بعملياتهم هناك. لقد حرمت إيران من تصدير مليون برميل في اليوم. فعندما بدأت العقوبات كانت إيران تصدر 2.3 مليون برميل يومياً. خفضنا ذلك إلى 1.3 مليون. الآن تصديرهم بحدود مليون أو أقل. ولكننا ملتزمون بحملتنا لممارسة أقصى الضغط الاقتصادي". 

وتابع: "80 في المائة من عائدات إيران من العملات الصعبة تأتي من صادرات النفط. إذا أردت أن تكون جاداً في مكافحة مصادر التمويل لإيران فعليك أن تكون جاداً في متابعة صادراتها النفطية"

وأردف هوك: "لم نخفض فقط صادراتهم النفطية، بل نفرض بقوة نظام عقوباتنا لمنع إيران من تفادي العقوبات. ونحن نعرف أننا حرمناهم من بلايين الدولارات من العائدات".

يشار إلى أن الولايات المتحدة قامت برعاية مؤتمر حول الشرق الأوسط خلال اليومين الماضيين، وذلك في العاصمة البولندية وارسو، بمشاركة وزراء خارجية وممثلين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتركز الحوار في المؤتمر حول إيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دون مشاركة السلطة الفلسطينية.

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