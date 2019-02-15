دولي

البيض الأبيض: ترامب سيعلن حالة الطوارئ لتأمين نفقات بناء جدار المكسيك

البيض الأبيض: ترامب سيعلن حالة الطوارئ لتأمين نفقات بناء جدار المكسيك
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
من المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ، ليتمكن من تأمين النفقات المطلوبة لبناء الجدار الذي وعهد ببنائه الحدود مع المكسيك.

وقال البيض الأبيض في بيان: إن ترامب سيوقع مرسوماً بقانون لتأمين منطقة الحدود الجنوبية لأمريكا وسيعلن الطواريء ليتمكن من تجنب الإغلاق الحكومي الاتحادي وتفادي معارضة الكونغرس رصد المبلغ المطلوب لبناء الجدار، وفق ما نقل موقع (بي بي سي).

وأقر (كونغرس) الأمريكي مشروع قانون حماية الحدود، ولكن دون أن يمنح ترامب التمويل الذي يرغب فيه من أجل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وكان بناء السور الحدودي الذي يهدف لمنع تسلل المهاجرين بشكل غير قانوني ضمن قائمة من الوعود جاءت في حملة ترامب الانتخابية. 

وقال ترامب: إنه سيجعل المكسيك تدفع تكاليف بناء الجدار إلا أنه لم يتمكن حتى من توفير النفقات من الميزانية الأمريكية.

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