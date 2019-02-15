شؤون فلسطينية

استعداداتٌ في غزة للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانفصال والانكسار"

استعداداتٌ في غزة للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانفصال والانكسار"
مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للتوجه إلى الحدود الشرقية، للمشاركة في جمعة "غزة عصية على الانفصال والانكسار"، تلبيةً لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة المواطنين إلى المشاركة الواسعة بعد صلاة عصر هذا اليوم، في وقت لا تزال فيه الأوضاع بالقطاع متدهورة للغاية.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة قالت: "إن كل المؤشرات الراهنة، تشير إلى إنذارات تحمل الضوء الأحمر لانفجار مقبل؛ بسبب اشتداد الحصار"، مبينة أنها لن تقبل الموت للشعب الفلسطيني جوعاً وقهراً.

وحذرت الفصائل في بيان مشترك، أصدرته مساء الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي، من الاستمرار في تغوله بحق المشاركين السلميين في مسيرات العودة.

وأكدت الفصائل، أن الاحتلال، هو المسؤول عن أي اعتداء بحق أبناء شعبنا، وعليه تحمل تبعات ذلك.

وقررت غرفة العمليات المشتركة للفصائل، الرد على أي تصعيد إسرائيلي ضد المتظاهرين بمسيرات العودة الجمعة المقبلة.

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