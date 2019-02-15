بسبب خلل بالطائرة.. تأجيل عودة نتنياهو من وارسو إلى إسرائيل





وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن نتنياهو والوفد المرافق عادوا إلى الفندق، ومن المقرر أن يغادر مرة أخرى الساعة 9:30 صباح اليوم الجمعة، عندما يتم إرسال طائرة بديلة من إسرائيل.





وأضافت: حدث هذا الخطأ عندما اصطدمت السيارة التي كانت تسحب الطائرة على المدرج بالعجلة الأمامية وأعطبتها، وبعد الفحص من أحد فنيي شركة "إل عال" تقرر استدعاء طائرة بديلة من إسرائيل، حتى يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، من العودة قبل بدء يوم السبت.



رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه تم تأجيل رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل الليلة الماضية، بسبب عطل فني في الطائرة.