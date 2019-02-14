الشرطة تقبض على شخص متهم بارتكاب 12 قضية سرقة في ضواحي القدس





وتم الاشتباه بأحد الأشخاص وتم إلقاء القبض عليه وبسماع أقواله أفاد بقيامه وآخرين بالاشتراك في 12 قضية سرقة مبالغ مالية ومعدات كهربائية وهواتف من منازل مواطنين وسرقة بضاعة من محلات تجارية والقيام بأعمال تخريب منها تكسير زجاج مدرسة القبيبة الأساسية وحرق مركبة مواطن وتقطيع أشجار لمواطنين في بدو و القبيبة وتخريب أنارة الشوارع في قرية القبيبة وسرقة منزل في المصايف في رام الله وكسر زجاج 6 سيارات لمواطنين في رام الله وسرقة أغراض منها كذلك سرقة خزائن من محل تجاري في الارسال رام الله وسرقة سبع شاشات تلفزيون من منزل في المصيون رام الله.



وأكد البيان، توقيف المشتبه به و احالته الى النيابة العامة لاستكمال

الإجراءات القانونية بحقه اصولاً.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على شخص متهم بالاشتراك بارتكاب 12 قضية سرقة منازل ومحلات تجارية واعمال تخريب لممتلكات خاصة وعامة في محافظتي ضواحي القدس ورام الله والبيرة.وذكـر بيان إدارة العلاقــات العامــة والإعلام بالشرطـة، ان العقيد حقوقي مأمون فحماوي مدير شرطة ضواحي القدس أكد بان شرطة المباحث العامة كشفت ملابسات 12 قضية سرقة ارتكبت في محافظتي رام الله والبيرة وضواحي القدس، وتمكنت من القاء القبض على شخص متورط بارتكابها بالاشتراك مع آخرين.وأضاف البيان، أن الشرطة تلقت شكوى من مواطنة مسنة، مفادها قيام اشخاص مجهولين بالدخول الى منزلها في بلدة القبيبة شمال القدس، وقاموا بتربيطها و تهديدها بالقتل لمعرفة ان كان لديها مصاغ ذهبي وقاموا بتفتيش منزلها وسرقة بعض المحتويات، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري.