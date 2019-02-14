شؤون فلسطينية

خلف: توقعات بعدوان اسرائيلي كبير ضد المشاركين بمسيرات العودة اليوم الجمعة

خلف: توقعات بعدوان اسرائيلي كبير ضد المشاركين بمسيرات العودة اليوم الجمعة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
توقع محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، ان يشهد يوم غدٍ الجمعة، عدوانا إسرائيليا، وايذاءً بشكل اكبر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من قبل قناصة الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرات العودة.

وقال خلف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الاحتلال يتعمد إطلاق النار على المشاركين في مسيرات العودة، حيث أن المُعْلَن أن المسيرات سلمية وتأتي في سياق المقاومة الشعبية".

وأضاف: "هذا التصعيد الاسرائيلي يدخل في اطار الانتخابات بين الاحزاب الاسرائيلية الداخلية، حول من هي الشخصية الاسرائيلية التي تقتل أكثر من ابناء الشعب الفلسطيني".

وحول التهديدات الاسرائيلية، أكد خلف، أن تهديدات الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة، ليست جديدة.

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