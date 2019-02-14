الجبهة العربية الفلسطينية: نرفض المحاولات الأمريكية بالتشكيك في اعداد اللاجئين

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من قيادة الجبهة العربية الفلسطينية بقطاع غزة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد ابو هولي، في مكتبه بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة.وثمن الوفد الدور المهم والكبير الذي يقوم به من أجل التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، في مخيمات اللجوء، ولحساسية هذا الملف وخاصة بعد محاولة الإدارة الامريكية شطب هذا الحق ومن خلال تجفيف منابع الموارد المالية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومحاولات التشكيك في اعداد اللاجئين والمحاولات المستميتة لأسقاط صفة اللجوء عن ابناء واحفاد اللاجئين في اطارالمخطط الأمريكي لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.وأكد الوفد على ضرورة مواصلة الجهود الكبير التي يبذلها الدكتور ابو هولي في اعادة تطوير الدائرة من خلال العمل المشترك وتحمل مسؤولية السياسية والاجتماعية والاقتصادية اتجاه الفلسطينيين، في مخيمات اللاجئين بالداخل والخارج.وعبر الوفد عن تقديره لخطوة المنحة الطلابية وما ترافقها من شفافية والنزاهة التي تميزت بها وفي توزيعها على الطلبة المحتاجين لما في ذلك من اعادة الثقة بين الجمهور ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.بدوره، عبر أبو هولي عن سعادته، بهذه الزيارة التي تحمل رسائل كثيرة من الدعم من فصيل فلسطيني اصيل وان العلاقة التي تجمعنا مع الجبهة العربية الفلسطينية هي علاقة شراكة وطنية.