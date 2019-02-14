الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات أربع قضايا تهديد وابتزاز عبر (فيسبوك)

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة، اليوم، ملابسات أربع قضايا تهديد وتشهير وابتزاز، طالت أربعة مواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في جنين.وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على أربع شكاوى منفصلة، تقدم بها ثلاثة مواطنين ومواطنة من سكان مدينة جنين، لفرع المباحث العامة، حول قيام مجهول بإرسال رسائل، تنوعت ما بين التهديد والتشهير والابتزازلكل منهم عبر حساباتهم على موقع (فيسبوك).وأضاف البيان، أنه وبعد جمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية في فرع المباحث العامة، تم حصر الاشتباه بأربعة أشخاص من سكان المدينة، وتم إلقاء القبض عليهم.وأكد البيان، بأنه تمت إحالة المشتبه بهم الأربعة إلى النيابة العامة؛ لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.