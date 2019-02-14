شؤون فلسطينية

جمعيات المستهلك تُطالب سلطة المياه بالدفاع عن الحقوق المائية المنهوبة

جمعيات المستهلك تُطالب سلطة المياه بالدفاع عن الحقوق المائية المنهوبة
رام الله - دنيا الوطن
دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، سلطة المياه الفلسطينية، إلى التحرك وممارسة دورها الرئيسي كمدافع عن حقوق المياه للشعب الفلسطيني، ومواجهة الاعتداءات المتكررة من الاحتلال على البنية التحتية للمياه، والتي كان آخرها تدمير شبكات المياه في مسافر يطا، الذي يضم سبعة عشر تجمعاً سكانياً، ويضر بحياة المواطنين، اذ يستحيل العيش بدون المياه كحق إنساني أساسي.

وأضاف الائتلاف ما نراه اليوم هو جزء من انعكاسات الاتفاقية التي وقعتها سلطة المياه؛ لتفعيل عمل اللجنة المشتركة الفلسطينية – الإسرائيلية، والتي كان من المفترض وقف هذه الاعتداءات خاصة في المناطق المصنفة (ج) إلا أنها وبالعكس، أطلقت يد الاحتلال لمنع الحق في الحصول على المياه في تلك المناطق، وتقيد يد الحكومة الفلسطينية، وسلطة المياه من العمل في تلك المناطق، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة، وفضح الإجراءات الاحتلالية في تلك المناطق.

وأشار صلاح هنية، رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك، إلى أن تحركاً حكومياً فلسطينياً، يجب أن ينجز لفضح الممارسات الاحتلالية، وخصوصاً أن تقوم سلطة المياه بأداء دورها، والتأكيد على الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، والاستمرار في العمل في المناطق المصنفة (ج) والإصرار على إعادة ربط الشبكات في مسافر يطا، حتى لو تكرر تدميرها، وتوفير الخدمة الأساسية والتي يضمنها القانون الدولي.

وتساءل هنية، أيعقل أن نفرض على هذه التجمعات عدادات المياه مسبقة الدفع في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال، وتدمير شبكات المياه، ومنع المياه عنهم، وهي حق إنساني، من هنا تبرز وجاهة موقفنا المضاد لعدادات الدفع المسبق، الذي بات لا يشكل حلاً للأزمة المالية لمزودي المياه، ولا لدائرة مياه الضفة الغربية.

وطالب الدكتور إيهاب البرغوثي، مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية في رام الله والبيرة، بضرورة التوجه إلى المؤسسات الدولية؛ لفضح الإجراءات الاحتلالية في قطاع المياه والتي ترتقي لكونها جرائم حرب، والتحرك الفوري من قبل سلطة المياه لإعادة ربط الشبكات للمناطق المهمشة تحدياً للاحتلال وإجراءاته، والقيام بالضغط لزيادة كميات المياه المضخوخة في شبكاتنا، وعدم القبول بالكميات المفروضة من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أنه آن الآوان للخروج من نمط "الاطلاع" على الأوضاع المائية، والانتقال إلى مرحلة المبادرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المائية.

أخبار ذات صلة

الجبهة العربية الفلسطينية: نرفض المحاولات الأمريكية بالتشكيك في اعداد اللاجئين

الجبهة العربية الفلسطينية: نرفض المحاولات الأمريكية بالتشكيك في اعداد اللاجئين

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات أربع قضايا تهديد وابتزاز عبر (فيسبوك)

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات أربع قضايا تهديد وابتزاز عبر (فيسبوك)

الأحمد: لن نجلس مع أي طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعيًا للشعب الفلسطيني

الأحمد: لن نجلس مع أي طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعيًا للشعب الفلسطيني

الوزيرة الأغا: نعمل على تطوير الالتزام الحكومي نحو قضايا النوع الاجتماعي

الوزيرة الأغا: نعمل على تطوير الالتزام الحكومي نحو قضايا النوع الاجتماعي

الجديلي: نحن مع التوافق الوطني حتى بدون انتخابات وسنُشارك بالحكومة الجديدة

الجديلي: نحن مع التوافق الوطني حتى بدون انتخابات وسنُشارك بالحكومة الجديدة

الرئيس عباس يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس

الرئيس عباس يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس

التربية: مصادقة الاحتلال على إقامة كلية طب في جامعة &#34;أرئيل&#34; جريمة جديدة

التربية: مصادقة الاحتلال على إقامة كلية طب في جامعة "أرئيل" جريمة جديدة

حنا ناصر يبحث مع ملادينوف الانتخابات التشريعية المقبلة

حنا ناصر يبحث مع ملادينوف الانتخابات التشريعية المقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: نرفض المحاولات الأمريكية بالتشكيك في اعداد اللاجئين

الجبهة العربية الفلسطينية: نرفض المحاولات الأمريكية بالتشكيك في اعداد اللاجئين

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات أربع قضايا تهديد وابتزاز عبر (فيسبوك)

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات أربع قضايا تهديد وابتزاز عبر (فيسبوك)

جمعيات المستهلك تُطالب سلطة المياه بالدفاع عن الحقوق المائية المنهوبة

جمعيات المستهلك تُطالب سلطة المياه بالدفاع عن الحقوق المائية المنهوبة

الوزيرة الأغا: نعمل على تطوير الالتزام الحكومي نحو قضايا النوع الاجتماعي

الوزيرة الأغا: نعمل على تطوير الالتزام الحكومي نحو قضايا النوع الاجتماعي

الجديلي: نحن مع التوافق الوطني حتى بدون انتخابات وسنُشارك بالحكومة الجديدة

الجديلي: نحن مع التوافق الوطني حتى بدون انتخابات وسنُشارك بالحكومة الجديدة

التربية: مصادقة الاحتلال على إقامة كلية طب في جامعة &#34;أرئيل&#34; جريمة جديدة

التربية: مصادقة الاحتلال على إقامة كلية طب في جامعة "أرئيل" جريمة جديدة

حنا ناصر يبحث مع ملادينوف الانتخابات التشريعية المقبلة

حنا ناصر يبحث مع ملادينوف الانتخابات التشريعية المقبلة

شعث: لن نُقايض حقوقنا الوطنية بالملايين ولن ترهبنا العقوبات.. ومتمسكون بخيار المصالحة

شعث: لن نُقايض حقوقنا الوطنية بالملايين ولن ترهبنا العقوبات.. ومتمسكون بخيار المصالحة

منوعات

وفاة الفنانة نادية فهمي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية فهمي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من &#34;أفول نجمها&#34; ويفضح عمرها

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من "أفول نجمها" ويفضح عمرها

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

لقطة نادرة.. هكذا كان يدلل عماد حمدي زوجته شادية في المنزل

لقطة نادرة.. هكذا كان يدلل عماد حمدي زوجته شادية في المنزل

القبض على شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف.. شاهد هويتها

القبض على شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف.. شاهد هويتها

عربي

البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم لفترة طويلة

البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم لفترة طويلة

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك &#34;سلمان&#34; و&#34;نتنياهو&#34; قبل حل القضية الفلسطينية

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك "سلمان" و"نتنياهو" قبل حل القضية الفلسطينية

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي