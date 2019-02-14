الجديلي: نحن مع التوافق الوطني حتى بدون انتخابات وسنُشارك بالحكومة الجديدة













رام الله - دنيا الوطنقال زاهر الجديلي، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير العربية: "عند كل اختلاف، نطلب حواراً وطنياً، وكأن الحوار الوطني شماعة لنا ولخلافاتنا، فعلى ماذا نختلف؟".وأضاف الجديلي في تصريحات صحفية له: " نحن مع التوافق الوطني حتى بدون انتخابات، ففلسطين طريق الوحدة، وطريق الوحدة هي الطريق لفلسطين".وفي السياق، أوضح أن هناك بعض الدول الإقليمية، تريد من الشعب الفلسطيني أن يكون أدوات لها في المنطقة، وهذا مرفوض تماماً ولن يكون.وبين الجديلي، أن الفصائل لا تستطيع الإفصاح عمن يعطل المصالحة الفلسطينية؛ خوفاً من اتهامها بالاصطفاف مع فصيل على حساب الآخر، لافتاً إلى أنها تعمل على إدارة الانقسام؛ لأن المشكلة تتمحور في كيفية إنهاء الانقسام.وأكد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير العربية، أن الجبهة ستُشارك في الحكومة المُقبلة، رغم أن مواقفها المبدئية تتمثل في عدم المشاركة في أي من مخرجات أوسلو.وقال: "لأن المرحلة صعبة والقضية تمر بمنعطف خطير؛ سنشارك في الحكومة الفصائلية المقبلة".