نزال: صورة ضحك "الأحمد وأبو مرزوق" لا تعكس الحقيقة على الأرض

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، محمد نزال، أن حركته لا تريد أن تُغلق الباب أمام المصالحة، بل تحاول ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، أن تُنجزها.وتحدث نزال، في تصريحات تلفزيونية، عن جولة الحوار في موسكو، والتي شاركت بها حماس، إلى جانب الفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن الصورة الشهيرة، والتي جمعت كلًا من عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد، وعضو المكتب السياسي لحماس، أبو مرزوق، حيث ظهر الاثنان، وهما يضحكان، "لا تعكس الحقيقة على الأرض".وقال نزال: "كل الأطراف التي حضرت حوار موسكو كانت جادة باستثناء حركة فتح، التي كانت تريد تضييع الوقت، وتسجيل نقاط سياسية، مضيفًا: "النتائج التي خرجت من موسكو، تعطي صورة سلبية عن الفصائل، بعد تسريب بيان لم يتم التوقيع عليه".وهاجم نزال، خروج بيان عن اجتماعات موسكو، قائلًا: "البيان المُضلل كان هدفه وضع حماس أمام أمر واقع، وتسريب البيان المُضلل هو أسلوب بلطجة"، وفق تعبيره.وفي سياق آخر، أوضح القيادي في حماس، أن تفاهمات وقف إطلاق النار لا تقف على أرضية صلبة، بسبب الصراع الداخلي الإسرائيلي، والانتخابات الداخلية من جهة، وضغط السلطة للتشويش على التفاهمات والاستعانة بقوى دولية وإقليمية للتحريض عليها، على حد تعبيره.وتابع: حماس تواصل الاتصالات لرفع المعاناة عن شعبها بغزة، لكن هناك أطراف لا تريد رفع الحصار عن القطاع غزة، وفي مقدمتهم، الرئيس محمود عباس.