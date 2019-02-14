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دولي

أردوغان: حل الأزمة السورية أصبح قريبًا

أردوغان: حل الأزمة السورية أصبح قريبًا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، أصبحت الآن أقوى من أي وقت مضى.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، عقب قمة ثلاثية حول سوريا في "سوتشي" الروسية: إن "توقيت الانسحاب الأمريكي من سوريا لا يزال غير واضح".

ووفق ما نقل عنه موقع (الجزيرة. نت)، ذكر أردوغان: "لا نرغب برؤية مأساة إنسانية جديدة في سوريا، والأمل بالوصول إلى حل للأزمة السورية لم يكن قريب المنال مثلما هو عليه الحال اليوم، وقطعنا مسافة مهمة في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

وشدد على أن بلاده لن تسمح بإنشاء حزام "إرهابي" على حدودها الشمالية، مع التزامه بتفاهم إدلب الذي تم بالتوافق بين الولايات المتحدة وروسيا.

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