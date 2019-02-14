الرئيس عباس يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا؛ لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، برئاسة رمزي خوري.وضمت اللجنة في عضويتها ممثلاً عن الرئاسة، ورئيس لجنة ترميم كنيسة المهد، وممثلاً عن وزارة الخارجية، وممثلاً عن وزارة السياحة، ومحافظ القدس، ورئيس بلدية رام الله، ورئيس بلدية بيت لحم، ورئيس بلدية بيت ساحور، ورئيس بلدية بيت جالا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).كما ضمت اللجنة كذلك، رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي، وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان، وممثل جمعية اتحاد الكنائس في غزة.ولفت القرار الرئاسي، إلى أن الصندوق القومي الفلسطيني؛ يعتبر هو الجهة المختصة بمتابعة الشؤون المالية والإدارية للجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس.