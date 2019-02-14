عاجل

  • محمد نزال: حماس تتابع قضية المختطفين الأربعة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس

الرئيس عباس يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا؛ لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، برئاسة رمزي خوري.

وضمت اللجنة في عضويتها ممثلاً عن الرئاسة، ورئيس لجنة ترميم كنيسة المهد، وممثلاً عن وزارة الخارجية، وممثلاً عن وزارة السياحة، ومحافظ القدس، ورئيس بلدية رام الله، ورئيس بلدية بيت لحم، ورئيس بلدية بيت ساحور، ورئيس بلدية بيت جالا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

كما ضمت اللجنة كذلك، رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي، وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان، وممثل جمعية اتحاد الكنائس في غزة.

ولفت القرار الرئاسي، إلى أن الصندوق القومي الفلسطيني؛ يعتبر هو الجهة المختصة بمتابعة الشؤون المالية والإدارية للجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس.

أخبار ذات صلة

التربية: مصادقة الاحتلال على إقامة كلية طب في جامعة &#34;أرئيل&#34; جريمة جديدة

التربية: مصادقة الاحتلال على إقامة كلية طب في جامعة "أرئيل" جريمة جديدة

حنا ناصر يبحث مع ميلادينوف الانتخابات التشريعية المقبلة

حنا ناصر يبحث مع ميلادينوف الانتخابات التشريعية المقبلة

شعث: لن نُقايض حقوقنا الوطنية بالملايين ولن ترهبنا العقوبات.. ومتمسكون بخيار المصالحة

شعث: لن نُقايض حقوقنا الوطنية بالملايين ولن ترهبنا العقوبات.. ومتمسكون بخيار المصالحة

إعلام الاحتلال: حماس تتجه نحو تصعيد تدريجي غداً عند السياج

إعلام الاحتلال: حماس تتجه نحو تصعيد تدريجي غداً عند السياج

إلى أين وصل المنخفض الجوي المُقبل على فلسطين؟

إلى أين وصل المنخفض الجوي المُقبل على فلسطين؟

هيئة الأسرى تنتزع قراراً بعدم دفن الشهيد نعالوة في مقابر الأرقام

هيئة الأسرى تنتزع قراراً بعدم دفن الشهيد نعالوة في مقابر الأرقام

أبو يوسف يدعو للمشاركة بالفعاليات الشعبية غدا الجمعة في القرى المهددة بالمصادرة

أبو يوسف يدعو للمشاركة بالفعاليات الشعبية غدا الجمعة في القرى المهددة بالمصادرة

مصرع مُعتمر فلسطيني في حادث سير بالسعودية

مصرع مُعتمر فلسطيني في حادث سير بالسعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

التربية: مصادقة الاحتلال على إقامة كلية طب في جامعة &#34;أرئيل&#34; جريمة جديدة

التربية: مصادقة الاحتلال على إقامة كلية طب في جامعة "أرئيل" جريمة جديدة

حنا ناصر يبحث مع ميلادينوف الانتخابات التشريعية المقبلة

حنا ناصر يبحث مع ميلادينوف الانتخابات التشريعية المقبلة

شعث: لن نُقايض حقوقنا الوطنية بالملايين ولن ترهبنا العقوبات.. ومتمسكون بخيار المصالحة

شعث: لن نُقايض حقوقنا الوطنية بالملايين ولن ترهبنا العقوبات.. ومتمسكون بخيار المصالحة

أبو يوسف يدعو للمشاركة بالفعاليات الشعبية غدا الجمعة في القرى المهددة بالمصادرة

أبو يوسف يدعو للمشاركة بالفعاليات الشعبية غدا الجمعة في القرى المهددة بالمصادرة

مصرع مُعتمر فلسطيني في حادث سير بالسعودية

مصرع مُعتمر فلسطيني في حادث سير بالسعودية

خمس إصابات بحادث سير غرب مدينة غزة

خمس إصابات بحادث سير غرب مدينة غزة

الكادر الفتحاوي بالمعاهد الأزهرية يُجدد المُبايعة للرئيس عباس ويرفض مؤتمر وارسو

الكادر الفتحاوي بالمعاهد الأزهرية يُجدد المُبايعة للرئيس عباس ويرفض مؤتمر وارسو

وزير الخارجية البحريني: تجديد العلاقة مع إسرائيل وزيارة نتنياهو سيحدثان بنهاية المطاف

وزير الخارجية البحريني: تجديد العلاقة مع إسرائيل وزيارة نتنياهو سيحدثان بنهاية المطاف

منوعات

وفاة الفنانة نادية فهمي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية فهمي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من &#34;أفول نجمها&#34; ويفضح عمرها

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من "أفول نجمها" ويفضح عمرها

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

لقطة نادرة.. هكذا كان يدلل عماد حمدي زوجته شادية في المنزل

لقطة نادرة.. هكذا كان يدلل عماد حمدي زوجته شادية في المنزل

القبض على شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف.. شاهد هويتها

القبض على شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف.. شاهد هويتها

عربي

البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم لفترة طويلة

البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم لفترة طويلة

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك &#34;سلمان&#34; و&#34;نتنياهو&#34; قبل حل القضية الفلسطينية

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك "سلمان" و"نتنياهو" قبل حل القضية الفلسطينية

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي