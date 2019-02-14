وزير الخارجية الأمريكي: تُوجد مصالح مشتركة تجمع السعودية وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن هناك مصالح مشتركة، تجمع بين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين والأردنيين والإسرائيليين، داعياً دول الشرق الأوسط إلى الابتعاد عمّا أسماه "التفكير التقليدي" الذي يعزل "إسرائيل".وأكد بومبيو على هامش مؤتمر وارسو، وفق ما نقل عنه موقع (الجزيرة.نت)، أن "الولايات المتحدة، ستشكّل أوسع تحالف دولي لمواجهة المخاطر في الشرق الأوسط، وإن أحد عناصر هذا الخطر هو إيران؛ التي تقود حملات إرهابية في سوريا ولبنان واليمن والعراق، وتغتال أناساً في أوروبا".وأضاف: "الجميع يدرك أن بلاده في خطر من إيران، وقد سمع الأوروبيون الليلة، أن بلدانهم في خطر أيضاً، وستناقش في المؤتمر اليوم (صفقة القرن)، وأزمتا سوريا واليمن"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، تهدف من خلال مؤتمر وارسو إلى جمع الدول التي لها مصالح مشتركة في المنطقة، والتأسيس للعمل المشترك لمواجهة التحديات والأزمات في الشرق الأوسط.وختم بومبيو حديثه قائلًا: "نسعى للتقريب بين الدول التي من مصلحتها استقرار الشرق الأوسط، والابتعاد عن التفكير التقليدي، علينا أن نعمل معاً من أجل الأمن، ما من دولة بوسعها أن تبقى على الهامش".