حماس: الهجوم على قافلة الحرس الثوري الإيراني "حادث إرهابي"

رام الله - دنيا الوطندانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الهجوم الذي استهدف قافلة للحرس الثوري الإيراني؛ وأدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، واصفة الحادث بـ"الإرهابي".وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن هذا الهجوم الإرهابي، لا يخدم سوى أعداء الأمة، الذين يتربصون بها الدوائر، ويراهنون على تفتيتها، وتغذية صراعاتها، وضرب أمنها واستقرارها؛ للسيطرة على مقدراتها ونهب ثرواتها، وخدمة المصالح والمشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة".وأضافت حماس في بيانها: "تتوجه حركة حماس بخالص التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبًا، ولأهالي الضحايا، سائلين المولى عزّ وجلّ، الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وأن تنعم إيران وسائر بلاد العرب والمسلمين بالأمن والاستقرار والأمان".