وزير الخارجية البحريني: سنستقبل نتنياهو عندما يحين الوقت لذلك

رام الله - دنيا الوطنتحدث وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، عن إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده وإسرائيل مستقبلاً.جاء تصريح الوزير البحريني، رداً على سؤال حول موعد الانفراج بالعلاقات بين إسرائيل والبحرين، وموعد دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لزيارة البحرين.وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، صحفياً إسرائيلياً يسأل "بن خليفة" أثناء تنقل المسؤولين بين قاعات مؤتمر وارسو في بولندا، إن كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيتلقى دعوة لزيارة البحرين، فأجاب أنه يعتقد أن هذه الأمور ستحدث عندما يحين وقتها".