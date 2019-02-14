عربي

وزير الخارجية البحريني: سنستقبل نتنياهو عندما يحين الوقت لذلك

وزير الخارجية البحريني: سنستقبل نتنياهو عندما يحين الوقت لذلك
رام الله - دنيا الوطن
تحدث وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، عن إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده وإسرائيل مستقبلاً.

جاء تصريح الوزير البحريني، رداً على سؤال حول موعد الانفراج بالعلاقات بين إسرائيل والبحرين، وموعد دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لزيارة البحرين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، صحفياً إسرائيلياً يسأل "بن خليفة" أثناء تنقل المسؤولين بين قاعات مؤتمر وارسو في بولندا، إن كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيتلقى دعوة لزيارة البحرين، فأجاب أنه يعتقد أن هذه الأمور ستحدث عندما يحين وقتها".

أخبار ذات صلة

نزال: صورة ضحك &#34;الأحمد وأبو مرزوق&#34; لا تعكس الحقيقة على الأرض

نزال: صورة ضحك "الأحمد وأبو مرزوق" لا تعكس الحقيقة على الأرض

أمن اسطنبول: جثة خاشقجي تم حرقها بفرن داخل القنصلية السعودية بعد تقطيعها

أمن اسطنبول: جثة خاشقجي تم حرقها بفرن داخل القنصلية السعودية بعد تقطيعها

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بانفجارين في الأردن

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بانفجارين في الأردن

البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم لفترة طويلة

البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم لفترة طويلة

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك &#34;سلمان&#34; و&#34;نتنياهو&#34; قبل حل القضية الفلسطينية

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك "سلمان" و"نتنياهو" قبل حل القضية الفلسطينية

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي

أزمة بين مصر واسكتلندا على حجر خوفو

أزمة بين مصر واسكتلندا على حجر خوفو

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

الجديلي: نحن مع التوافق الوطني حتى بدون انتخابات وسنُشارك بالحكومة الجديدة

الجديلي: نحن مع التوافق الوطني حتى بدون انتخابات وسنُشارك بالحكومة الجديدة

التربية: مصادقة الاحتلال على إقامة كلية طب في جامعة &#34;أرئيل&#34; جريمة جديدة

التربية: مصادقة الاحتلال على إقامة كلية طب في جامعة "أرئيل" جريمة جديدة

حنا ناصر يبحث مع ميلادينوف الانتخابات التشريعية المقبلة

حنا ناصر يبحث مع ميلادينوف الانتخابات التشريعية المقبلة

شعث: لن نُقايض حقوقنا الوطنية بالملايين ولن ترهبنا العقوبات.. ومتمسكون بخيار المصالحة

شعث: لن نُقايض حقوقنا الوطنية بالملايين ولن ترهبنا العقوبات.. ومتمسكون بخيار المصالحة

هيئة الأسرى تنتزع قراراً بعدم دفن الشهيد نعالوة في مقابر الأرقام

هيئة الأسرى تنتزع قراراً بعدم دفن الشهيد نعالوة في مقابر الأرقام

أبو يوسف يدعو للمشاركة بالفعاليات الشعبية غدا الجمعة في القرى المهددة بالمصادرة

أبو يوسف يدعو للمشاركة بالفعاليات الشعبية غدا الجمعة في القرى المهددة بالمصادرة

مصرع مُعتمر فلسطيني في حادث سير بالسعودية

مصرع مُعتمر فلسطيني في حادث سير بالسعودية

خمس إصابات بحادث سير غرب مدينة غزة

خمس إصابات بحادث سير غرب مدينة غزة

منوعات

وفاة الفنانة نادية فهمي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية فهمي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من &#34;أفول نجمها&#34; ويفضح عمرها

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من "أفول نجمها" ويفضح عمرها

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

لقطة نادرة.. هكذا كان يدلل عماد حمدي زوجته شادية في المنزل

لقطة نادرة.. هكذا كان يدلل عماد حمدي زوجته شادية في المنزل

القبض على شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف.. شاهد هويتها

القبض على شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف.. شاهد هويتها

عربي

البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم لفترة طويلة

البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم لفترة طويلة

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك &#34;سلمان&#34; و&#34;نتنياهو&#34; قبل حل القضية الفلسطينية

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك "سلمان" و"نتنياهو" قبل حل القضية الفلسطينية

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي