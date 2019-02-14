حنا ناصر يبحث مع ميلادينوف الانتخابات التشريعية المقبلة





كما وجرى بحث إمكانية تعاون الأمم المتحدة مع اللجنة في جميع النواحي الفنية والسياسية لإنجاح أي انتخابات مقبلة.



رام الله - دنيا الوطناجتمع الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية بنيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.وخلال اللقاء الذي جرى في المقر العام للجنة في مدينة البيرة اليوم الخميس، بحث الدكتور ناصر والسيد ملادينوف آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني في ظل الحديث عن انتخابات تشريعية مرتقبة في الأراضي الفلسطينية.كما وأطلع ناصر، ميلادينوف على اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع كافة الفصائل والأحزاب السياسية في الضفة الغربية، وكذلك نيتها استكمال هذه اللقاءات في قطاع غزة.