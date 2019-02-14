إعلام الاحتلال: حماس تتجه نحو تصعيد تدريجي غداً عند السياج

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (حدشوت 24)، أن السلطات الإسرائيلية أصدرت تعليمات للجنود في غلاف غزة، برفع مستوى التأهب والجهوزية؛ لاحتمال ارتفاع نسبة التوترات غدا الجمعة.وقال الموقع ذاته: "يتضح ان حركة حماس تتجه نحو تصعيد تدريجي للاحداث عند السياج الفاصل شرقي قطاع غزة".وأشار الموقع إلى أنه طُلب من الجنود، اليقظة والحذر من احتمالات وقوع عمليات قنص، أن استهداف مباشرة، كما طلب منهم التعامل بإطلاق النار مباشرة على أي شخص يحاول قطع السياج أو إلقاء عبوات متفجرة.