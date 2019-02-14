أمن اسطنبول: جثة خاشقجي تم حرقها بفرن داخل القنصلية السعودية بعد تقطيعها

رام الله - دنيا الوطننشرت مديرة امن اسطنبول، تفاصيل جديدة ومهمة، حول حادثة مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي، في سفارة بلاده بأسطنبول قبل عدة أشهر.واشارت مديرية أمن اسطنبول في تقرير نشرته مساء اليوم الخميس، إلى أن هناك احتمال، بان جثة الصحفي خاشقجي تم حرقها في فرن داخل القنصلية السعودية بعد تقطيعها.يتبع..