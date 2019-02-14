إلى أين وصل المنخفض الجوي في فلسطين؟

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع طقس فلسطين، أن فلسطين تتأثر اليوم الخميس، واليومين القادمين، بأطراف منخفض جوي جديد بارد إلى شديد البرودة، وتهطل الأمطار من جديد في مناطق واسعة من فلسطين، وخاصة الأجزاء الشمالية، في حين ستكون الحالة متواضعة في مناطق الوسط والجنوب من حيث الهظول المطري وتأثير عالي من حيث البرودة .فيما يلي الحالة الجوية اليوم الخميس والايام الثلاثة المقبلة بالتفصيل:ومن المتوقع أن يطرأ اليوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نهاراً، وشديد البرودة ليلاً، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تسقط امطار أحيانا فوق المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.وفي يوم الغد الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يشتد تساقط الامطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحيانا، وبشمل معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.وفي يوم بعد الغد السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق المناطق الشمالية من البلاد، كما تمتد الامطار للمناطق الوسطى احيانا وبشكل أفضل مما عليه يومي الخميس والجمعة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.وفي يوم الأحد يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في حين يسود جو شديد البرودة ليلاً وفجراً.