هيئة الأسرى تنتزع قرارا بعدم دفن الشهيد نعالوة في مقابر الأرقام

رام الله - دنيا الوطنانتزعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الخميس، قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، بعدم دفن الشهيد أشرف نعالوة في مقابر الأرقام، لحين البت النهائي في القضية.وأوضحت الهيئة ان المحكمة ضمت ملف الشهيد نعالوة إلى ملف الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر، اللذين تم الحصول على قرار بعدم التصرف بجثمانيهما حتى صدور قرار نهائي من المحكمة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وجاء ذلك عقب التماس قدمته الهيئة، طالبت فيه بتسليم جثمان الشهيد نعالوة، وعدم التصرف نقله إلى مقابر الأرقام.يذكر أن الشهيد أشرف نعالوة (23 عاما)، من ضاحية الشويكة في محافظة طولكرم، استشهد برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.