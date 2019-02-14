أبو يوسف يدعو للمشاركة بالفعاليات الشعبية غدا الجمعة في القرى المهددة بالمصادرة





وشدد أبو يوسف في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية والجماهيرية والاعتصام أمام المؤسسات الدولية كالصليب الاحمر، لفضح سياسة الاحتلال ضد الاسرى خاصة المرضى منهم .

رام الله - دنيا الوطندعا واصل أبو يوسف منسق القوى والفصائل الوطنية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات الشعبية غدا الجمعة، التي ستنظم في مختلف القرى والبلدات المهددة بالمصادرة والاستيطان؛ لإيصال رسالة للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني سيسقط مخططاته وانتهاكاته ضد الارض الفلسطينية ومقدساتها.