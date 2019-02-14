شؤون فلسطينية

أبو يوسف يدعو للمشاركة بالفعاليات الشعبية غدا الجمعة في القرى المهددة بالمصادرة

أبو يوسف يدعو للمشاركة بالفعاليات الشعبية غدا الجمعة في القرى المهددة بالمصادرة
رام الله - دنيا الوطن
دعا واصل أبو يوسف منسق القوى والفصائل الوطنية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات الشعبية غدا الجمعة، التي ستنظم في مختلف القرى والبلدات المهددة بالمصادرة والاستيطان؛ لإيصال رسالة  للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني سيسقط مخططاته وانتهاكاته ضد الارض الفلسطينية ومقدساتها.

وشدد أبو يوسف في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية والجماهيرية والاعتصام أمام المؤسسات الدولية كالصليب الاحمر، لفضح سياسة الاحتلال ضد الاسرى خاصة المرضى منهم .

أخبار ذات صلة

شعث: لن نقايض حقوقنا الوطنية بالملايين ولن ترهبنا العقوبات.. ومتمسكون بخيار المصالحة

شعث: لن نقايض حقوقنا الوطنية بالملايين ولن ترهبنا العقوبات.. ومتمسكون بخيار المصالحة

إعلام الاحتلال: حماس تتجه نحو تصعيد تدريجي غداً عند السياج

إعلام الاحتلال: حماس تتجه نحو تصعيد تدريجي غداً عند السياج

إلى أين وصل المنخفض الجوي في فلسطين؟

إلى أين وصل المنخفض الجوي في فلسطين؟

هيئة الأسرى تنتزع قرارا بعدم دفن الشهيد نعالوة في مقابر الأرقام

هيئة الأسرى تنتزع قرارا بعدم دفن الشهيد نعالوة في مقابر الأرقام

مصرع معتمر فلسطيني في حادث سير بالسعودية

مصرع معتمر فلسطيني في حادث سير بالسعودية

قوات الاحتلال تطلق النار على المشاركين بفعاليات الارباك الليلي شرقي رفح

قوات الاحتلال تطلق النار على المشاركين بفعاليات الارباك الليلي شرقي رفح

خمس إصابات بحادث سير غرب مدينة غزة

خمس إصابات بحادث سير غرب مدينة غزة

(يديعوت): تزايد احتمالات اندلاع مواجهة مع حماس بغزة

(يديعوت): تزايد احتمالات اندلاع مواجهة مع حماس بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

أبو يوسف يدعو للمشاركة بالفعاليات الشعبية غدا الجمعة في القرى المهددة بالمصادرة

أبو يوسف يدعو للمشاركة بالفعاليات الشعبية غدا الجمعة في القرى المهددة بالمصادرة

خمس إصابات بحادث سير غرب مدينة غزة

خمس إصابات بحادث سير غرب مدينة غزة

الكادر الفتحاوي بالمعاهد الأزهرية يجدد المبايعة للرئيس محمود عباس ويرفض مؤتمر وارسو

الكادر الفتحاوي بالمعاهد الأزهرية يجدد المبايعة للرئيس محمود عباس ويرفض مؤتمر وارسو

الاوقاف: نتابع تفاصل الحادث الذي وقع لحافلة معتمرين بالقرب من المدينة المنورة

الاوقاف: نتابع تفاصل الحادث الذي وقع لحافلة معتمرين بالقرب من المدينة المنورة

خبير في شؤون القدس: الاحتلال في طريقه لإقامة كنيس يهودي وسط الأقصى

خبير في شؤون القدس: الاحتلال في طريقه لإقامة كنيس يهودي وسط الأقصى

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (506) فلسطينيين خلال كانون الثاني 2019

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (506) فلسطينيين خلال كانون الثاني 2019

مركز حقوقي يناقش قرار إلزام الإعلاميين بالحصول على بطاقة صحفية

مركز حقوقي يناقش قرار إلزام الإعلاميين بالحصول على بطاقة صحفية

خريشة: إعلان قائمة أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات نهاية الشهر الجاري

خريشة: إعلان قائمة أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات نهاية الشهر الجاري

منوعات

وفاة الفنانة نادية فهمي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة نادية فهمي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من &#34;أفول نجمها&#34; ويفضح عمرها

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من "أفول نجمها" ويفضح عمرها

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

لقطة نادرة.. هكذا كان يدلل عماد حمدي زوجته شادية في المنزل

لقطة نادرة.. هكذا كان يدلل عماد حمدي زوجته شادية في المنزل

القبض على شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف.. شاهد هويتها

القبض على شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف.. شاهد هويتها

عربي

البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم لفترة طويلة

البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم لفترة طويلة

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك &#34;سلمان&#34; و&#34;نتنياهو&#34; قبل حل القضية الفلسطينية

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك "سلمان" و"نتنياهو" قبل حل القضية الفلسطينية

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي