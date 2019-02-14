مصرع معتمر فلسطيني في حادث سير بالسعودية

وقال وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس: "إن الحادث وقع على بعد عشرة كيلو مترات من المدينة المنورة"، مشيرا إلى أن وزير الاوقاف يوسف ادعيس، أعطى تعليماته بتقديم كل ما هو لازم للمعتمرين، فيما تتابع قنصلية فلسطين في جدة حالتهم وتتولى كافة احتياجاتهم.

رام الله - دنيا الوطنلقي المواطن خليل ابو عوض من بلدة دورا جنوب الخليل مصرعه واصيب سبعة اخرون بجروح ما بين الطفيفة والمتوسطة جراء حادث سير مع حافلة كانت تقل معتمرين فلسطينين في الممكلة العربية السعودية.