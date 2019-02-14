الشبان الفلسطينيون يبدأون فعاليات الارباك الليلي شرقي رفح

رام الله - دنيا الوطنبدأ الشبان الفلسطينيون مساء اليوم الخميس، بالتجمع في مخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.وأفادت وكالات محلية، أن فعاليات الارباك الليلي شرقي رفح، شهدت وقوع انفجارات عدة.بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "افاد سكان المستوطات المجاورة لشمال قطاع غزة، عن وقوع العديد من الانفجارات، قرب الحدود، بسبب التظاهرات الليلية التي بدأت قبل قليل".