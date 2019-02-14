كوشنر: سنقدم (صفقة القرن) بعد الانتخابات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقال جاريد كوشنر كبير مساعدي الرئيس الأمريكي: "إن الإدارة الأمريكية ستقدم خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يطلق عليها (صفقة القرن)، بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من نيسان/إبريل المقبل".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوشنر، قوله في جلسة مغلقة مساء أمس الأربعاء، مع وزراء خارجية مشاركين في مؤتمر "الأمن والسلام في الشرق الأوسط" المنعقد في العاصمة البولندية وارسو: "نقدم خطة السلام بعد انتخابات 9 نيسان/أبريل في إسرائيل".وأضاف كما نقلت عنه قناة التلفزة العبرية 13، والموقع الإلكتروني لصحيفة (هآرتس): "سيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات".وأعلن البيت الأبيض أن كوشنر، رئيس الطاقم الأمريكي الذي يبلور الخطة، سيطلع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر وارسو على تطورات إعداد الخطة.وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى موعدا زمنيا لإطلاق الصفقة.وأعلنت القيادة الفلسطينية رفضها المسبق لخطة السلام الأمريكية، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أنها ستسقط موضوع القدس من طاولة المفاوضات.وأوقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد إعلان ترامب في السادس من كانون الاول/ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.