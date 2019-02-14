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مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بانفجارين في الأردن

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بانفجارين في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص حتفه اليوم الخميس، إثر انفجار لغم قديم في منطقة نقب الدبور في محافظة البلقاء غربي الأردن، كما قتل رجلا أمن وأصيب آخرون بانفجار لغم ثان.

وأفادت مديرية الأمن العام في بيان، بأن رجلا توفي داخل إحدى المزارع في محافظة البلقاء، فيما تحرك المعنيون وفتح تحقيق بالحادث لتحديد سبب الوفاة، وقالت: "إن المؤشرات تدل على حدوث انفجار قد يكون إثر جسم متفجر قديم من مخلفات الأمن الداخلي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي وقت لاحق قتل رجلا أمن وأصيب آخرون بجروح بليغة إثر انفجار لغم ثان في نفس المنطقة.

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