شؤون فلسطينية

خمس إصابات بحادث سير غرب مدينة غزة

خمس إصابات بحادث سير غرب مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب خمسة مواطنين بجروح، في حادث سير وقع مساء اليوم الخميس، في شارع الرشيد الساحلي غرب مدينة غزة.

وأفادت شرطة المرور في غزة، أن حادث السير وقع بين شاحنة مرسيدس ومركبة من نوع (جولف)، بالقرب من النادي البحري في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

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