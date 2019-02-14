(يديعوت): تزايد احتمالات اندلاع مواجهة مع حماس بغزة

رام الله - دنيا الوطنكتبت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، استعرض أمام المستوى السياسي التقييم السنوي لوحدة الاستخبارات، وبرز فيه تحذير الاستخبارات من احتمال اندلاع مواجهة في الحلبة الفلسطينية، تحديداً في قطاع غزة.وجاء في التقرير أن احتمال اندلاع مواجهة مع حماس ازداد، وأن المواجهة في حال اندلعت ستكون بمبادرة الجانب الفلسطيني، وذلك إما عن طريق قذائف أو هجوم عبر نفق، وذلك لجر إسرائيل إلى عدة أيام قاسية من القتال وبعدها يكون أسهل لحماس المطالبة بتسهيلات اقتصادية.وذكرت الصحيفة أن رئيس الأركان الجديد، أفيف كوخافي، أصدر توجيهات فور استلامه المهام، برفع الجهوزية في قيادة المنطقة الجنوبية، استعداداً لمواجهة محتملة.كما ويشرف كوخافي في الراهن على تقدم التدريبات، ويصوب نحو بناء جيش هجومي وفتاك. وقرر رئيس الأركان الجديد، إقامة غرفة عمليات لأهداف عسكرية تجمع قوات سلاح الجو مع قوات من سلاح البر.ورغم التحذير الخاص بقطاع غزة، أشار تقرير الاستخبارات إلى أن الخطر الأعظم على أمن "إسرائيل" ظل النووي الإيراني. وجاء أن النظام الإيراني يخطط الانتقال إلى نهج أكثر تطرفاً بالشأن المشروع النووي، رغم أنه يفضل المحافظة على الاتفاق.