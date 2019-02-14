وزير الخارجية البحريني: تجديد العلاقة مع إسرائيل وزيارة نتنياهو سيحدثان بنهاية المطاف

رام الله - دنيا الوطنتحدّث وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الخميس، عن إمكانية تجديد علاقات بلاده مع إسرائيل، وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لبلاده.وأجاب الوزير لمراسلة قناة (كان) الإسرائيلية، عن تجديد العلاقات مع "إسرائيل"، حيث قال: إن ذلك "سيحدث في نهاية المطاف" - ثم سُئل عن زيارة نتنياهو لبلاده، وقال "سيحدث ذلك".يشار إلى أن وزير الخارجية البحريني، يشارك في مؤتمر (وارسو) حول الشرق الأوسط، الذي يتواجه به نتيناهو، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلو عدد من الدول العربية، أبرزها الإمارات والسعودية واليمن، وقطر.ويناقش مؤتمر (وارسو) الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما تحدّث مراقبون عن أنه يهدف إلى خلق تحالف إقليمي، يضم دولاً عربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بينما أكد مسؤولون أمريكيون، أن أفكاراً تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستتم مناقشتها في المؤتمر.ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، بسبب الإجراءات الأمريكية، التي شهدها العامان الماضيان، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وأخرى.