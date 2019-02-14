البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار بالحكم لفترة طويلة



وكان رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، رفع الجلسة العامة الثالثة المنعقدة بعد الانتهاء من النظر في تقرير اللجنة العامة للبرلمان، عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب 155 عضواً.



وكان عبد العال قال أمس الأربعاء في ختام الجلسة العامة: إن الجلسة المزمع عقدها الخميس، سيتم خلالها التصويت بالاسم، بشأن الموافقة المبدئية على مبدأ التعديل.



رام الله - دنيا الوطنوافق البرلمان المصري، اليوم الخميس، مبدئياً على تعديلات دستورية، تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار بالحكم لفترة طويلة.