الاوقاف: نتابع تفاصل الحادث الذي وقع لحافلة معتمرين بالقرب من المدينة المنورة

رام الله - دنيا الوطنقال يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية ان حادث وقع لحافلة معتمرين بعد اصطدامها بشاحنة في منطقة قريبة من المدينة المنورة نجم عنه وفاة واصابة 3 معتمرين .وبين ادعيس ان الحافلة تقل معتمرين من منطقة دورا جنوب الخليل تابعين لشركة جوهرة الصخرة وان كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور الى موقع الحادثوقامت بتقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث .واوضح ادعيس ان طواقم الوزارة تتابع تفاصيل الحادث من خلال قنصلية دولة فلسطين بجدة ومدير شركة الحج والعمرة .