شؤون فلسطينية

خبير في شؤون القدس: الاحتلال في طريقه لإقامة كنيس يهودي وسط الأقصى

خبير في شؤون القدس: الاحتلال في طريقه لإقامة كنيس يهودي وسط الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد الخبير في شؤون مدينة القدس، الأكاديمي جمال عمرو، أن "باب الرحمة أصبح في قبضة الاحتلال، ونحن في طريقنا إلى كارثة حقيقة وهي إقامة كنيس يهودي تحت الهواء مباشرة في وسط الأقصى اسمه كنيس باب الرحمة".

وأوضح عمرو أن "باب الرحمة شئنا أم أبينا هو باب مغاربة جديد، 12 ألف متر مربع خارج الباب وداخل الباب تسيطر عليها سطات الاحتلال بشكل كامل، وكل من يمر بالمكان من داخل الأقصى يتم اعتقاله فورا، وهو ما حدث مع العديد من الفتيات الفلسطينيات مؤخرا".

ونبه أن المسجد الأقصى أمام مخطط لباب مغاربة جديد؛ مشيرا أن ما يقوم به الاحتلال عند باب الرحمة المغلق، هو أشد وطأة وأكثر خطورة ودمارا على الأقصى.

وأوضح أن "سلطات الاحتلال وضعت قدمها تحت الأقصى عبر الأنفاق التي حفرتها وصعدت فوق الأقصى، وبنت تحت الأرض وفوقها نحو 190 كنيسا يهوديا أحاطت بالأقصى من كافة الجوانب، واليوم يقوم الاحتلال بالبنية التحية لمشروع التلفريك التهويدي في سماء الأقصى، وهكذا أحكم الاحتلال سيطرته على قبلة المسلمين الأولى".

وقال: "سيكون باب الرحمة هو الكنيس القادم في قلب الأقصى"، مبينا أن "منطقة باب الرحمة بالنسبة للمتطرفين الإسرائيليين، هي أفضل من ساحة البراق لأنها تقع بجوار ما يطلقون عليه قدس الأقداس (مسجد قبة الصخرة)، خاصة بعد تحويل القصور الأموية التي تقع بمحاذاة الأقصى من الناحية الجنوبية، إلى مطاهر للهيكل وحدائق تلمودية".

ونبه أن "جنود الاحتلال صعدوا فوق الباب وأقاموا مخفرا للشرطة ولا يسمحون لأحد بالاقتراب من المكان"، محذرا من إمكانية "قيام الاحتلال بدفع الحجارة التي تغلق الباب في ساعة واحدة، وعندها ستفتح البوابة على مصراعيها، وسيلج الحاخامات للقاعات الداخلية في الأقصى التي تقع في باب الرحمة".

أخبار ذات صلة

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (506) فلسطيني خلال كانون الثاني 2019

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (506) فلسطيني خلال كانون الثاني 2019

مركز حقوقي يناقش قرار إلزام الإعلاميين بالحصول على بطاقة صحفية

مركز حقوقي يناقش قرار إلزام الإعلاميين بالحصول على بطاقة صحفية

خريشة: إعلان قائمة أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات نهاية الشهر الجاري

خريشة: إعلان قائمة أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات نهاية الشهر الجاري

أبو مرزوق: هناك من يخترع معارك وهمية حول منظمة التحرير

أبو مرزوق: هناك من يخترع معارك وهمية حول منظمة التحرير

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

رئيس سلطة المياه يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في قمة المياه في بودابست

رئيس سلطة المياه يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في قمة المياه في بودابست

الجهاد الإسلامي: لقاءات (وارسو) وصمة عار على جبين المُتهافتين على التطبيع

الجهاد الإسلامي: لقاءات (وارسو) وصمة عار على جبين المُتهافتين على التطبيع

فتح: اعتقالات الاحتلال المسعورة لن تُرهب شعبنا

فتح: اعتقالات الاحتلال المسعورة لن تُرهب شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

خبير في شؤون القدس: الاحتلال في طريقه لإقامة كنيس يهودي وسط الأقصى

خبير في شؤون القدس: الاحتلال في طريقه لإقامة كنيس يهودي وسط الأقصى

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (506) فلسطيني خلال كانون الثاني 2019

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (506) فلسطيني خلال كانون الثاني 2019

مركز حقوقي يناقش قرار إلزام الإعلاميين بالحصول على بطاقة صحفية

مركز حقوقي يناقش قرار إلزام الإعلاميين بالحصول على بطاقة صحفية

خريشة: إعلان قائمة أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات نهاية الشهر الجاري

خريشة: إعلان قائمة أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات نهاية الشهر الجاري

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

رئيس سلطة المياه يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في قمة المياه في بودابست

رئيس سلطة المياه يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في قمة المياه في بودابست

فتح: اعتقالات الاحتلال المسعورة لن تُرهب شعبنا

فتح: اعتقالات الاحتلال المسعورة لن تُرهب شعبنا

نقيب المحامين: مخرجات مؤتمر وارسو غير ملزمة للشعب الفلسطيني

نقيب المحامين: مخرجات مؤتمر وارسو غير ملزمة للشعب الفلسطيني

منوعات

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

علي جابر يصدم الجمهور بصوره قبل 20 عاماً.. شبهوه بتوم كروز و حسين فهمي

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

وفاة فنان سوري بعد يوم على تنبؤه بموته

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

هجوم حاد على دنيا بطمة وزوجها لنشرهما فيديو لابنتهما بعد تخويفها

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الحميمية والإنجاب قبل الزواج

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من &#34;أفول نجمها&#34; ويفضح عمرها

طليق نوال الزغبي يفتح النار عليها مجددا و يسخر من "أفول نجمها" ويفضح عمرها

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

مقرب من خالد يوسف يكشف كيف تسربت الفيديوهات؟

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

أحلام تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتشعل مواقع التواصل

لقطة نادرة.. هكذا كان يدلل عماد حمدي زوجته شادية في المنزل

لقطة نادرة.. هكذا كان يدلل عماد حمدي زوجته شادية في المنزل

القبض على شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف.. شاهد هويتها

القبض على شبيهة رانيا يوسف لتورطها في فيديو مع خالد يوسف.. شاهد هويتها

ياسمين الخطيب بصورة رومانسية مع تامر أمين: &#34;اعترفلي بحبه بعد 5 سنين&#34;

ياسمين الخطيب بصورة رومانسية مع تامر أمين: "اعترفلي بحبه بعد 5 سنين"

عربي

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك &#34;سلمان&#34; و&#34;نتنياهو&#34; قبل حل القضية الفلسطينية

تركي الفيصل: لن يحدث لقاء بين الملك "سلمان" و"نتنياهو" قبل حل القضية الفلسطينية

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

رئيس النواب المصري: لا علاقة للسيسي بتعديل الدستور

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي

نجل سلمان العودة: السلطات السعودية تريد إعدام والدي

أزمة بين مصر واسكتلندا على حجر خوفو

أزمة بين مصر واسكتلندا على حجر خوفو