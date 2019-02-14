شؤون فلسطينية

خريشة: إعلان قائمة أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات نهاية الشهر الجاري

خريشة: إعلان قائمة أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات نهاية الشهر الجاري
رام الله - دنيا الوطن
قال المراقب الدائم لدى الامم المتحدة وباقي المنظمات الدولية ابراهيم خريشة، إنه من المتوقع ان ينشر مجلس حقوق الانسان قائمة تشمل أسماء الشركات العاملة في المستوطنات في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف خريشة في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين:" أن عددا من الشركات بعثت رسائل إلى مكتب المفوض السامي في مجلس حقوق الانسان، أكدت فيها عدم تجديد عقد عملها في المستوطنات في الاول من كانون الثاني للعام 2019، في حين لا زالت بعض الشركات ترغب باستمرار عملها بالمستوطنات.

ولفت خريشة إلى محاولة الإدارة الأمريكية السابقة منعنا من التقدم بهذا القرار ، وقامت بالاتصال بالرئيس محمود عباس والذي رفض ذلك واعطى توجيهاته بالمضي قدما بتقديم القرار.

ونوه خريشة الى مدى الضغط من قبل الإدارة الأمريكية التي تضع كل جهودها وتهدد بقطع التمويل عن مكتب المفوض السامي وعن فعاليات مجلس حقوق الانسان إذا ما تم نشر القائمة، وقال:" إذا حدث هذا الأمر فعلى المجلس والمفوض السامي البحث عن مصادر بديلة للمساهمات الأمريكية.

واعتبر نشر هذه القائمة التزاما بالقانون الدولي، مشيراً إلى التزامات الدول الاطراف السامية في اتفاقيات جينيف الأربعة التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الاتفاقيات، وان تتخذ الاجراءات ضد مخالفة اسرائيل للقانون الدولي

وقال خريشة:" إن القيادة قدمت في شهر مارس من العام 2017 مشروع قرار أمام مجلس الامن وطالبت المفوض السامي بضرورة إصدار قاعدة بيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات للاستفادة منها في المحطات القانونية المختلفة ، معتمدين على توصيات لجنة تقصي حقائق تم تعيينها من قبل المجلس وبقرار قدمته فلسطين عام 2012 للتحقيق بانعكاسات الاستيطان على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.

وأشار خريشة إلى أحد اليات عمل مجلس حقوق الانسان والتي تسمى " بالمجموعة الخاصة لحقوق الانسان وعمل الشركات ولديها قواعد توجيهية لهذه الشركات وخاصة البند السابع الذي يجرم عمل أية شركة عابر القارات أو محلية في مناطق غير قانونية، والاستيطان هو غير قانوني ويقام في مناطق غير قانونية.

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