أبو مرزوق: هناك من يخترع معارك وهمية حول منظمة التحرير





يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية، شاركت خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حوارٍ استضافه مركز دراسات تابع لوزارة الخارجية الروسية، بينما فشل قادة هذه الفصائل في التوافق على بيان مشترك بعد انتهاء الحوار.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق: إن هناك من يخترع معارك وهمية حول منظمة التحرير الفلسطينية.وأضاف في تغريدة عبر (تويتر) اليوم الخميس: "لم ألحظ أيّ فصيل فلسطيني، تكلّم عنها سلباً أو انتقص من أهميتها أو تعزيز دورها أو تمثيلها".وتابع: "ولكن الحديث يدور حول أحقية من هم خارجها، أن يكونوا فيها، وحول تطويرها وِلمَ لَمْ يبدأ بعد، وحول استفراد فتح على كل شيء فيها، وإقصاء المخالفين لها ومكافأة المؤيدين".