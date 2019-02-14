شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: هناك من يخترع معارك وهمية حول منظمة التحرير

أبو مرزوق: هناك من يخترع معارك وهمية حول منظمة التحرير
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق: إن هناك من يخترع معارك وهمية حول منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف في تغريدة عبر (تويتر) اليوم الخميس: "لم ألحظ أيّ فصيل فلسطيني، تكلّم عنها سلباً أو انتقص من أهميتها أو تعزيز دورها أو تمثيلها".

وتابع: "ولكن الحديث يدور حول أحقية من هم خارجها، أن يكونوا فيها، وحول تطويرها وِلمَ لَمْ يبدأ بعد، وحول استفراد فتح على كل شيء فيها، وإقصاء المخالفين لها ومكافأة المؤيدين".

يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية، شاركت خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حوارٍ استضافه مركز دراسات تابع لوزارة الخارجية الروسية، بينما فشل قادة هذه الفصائل في التوافق على بيان مشترك بعد انتهاء الحوار.

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