مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى

رام الله - دنيا الوطنجدد مستوطنون، اليوم الخميس اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.وجرت الاقتحامات من باب المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذت جولات استفزازية في المسجد المبارك قبل أن تغادره من جهة باب السلسلة.