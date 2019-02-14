مادورو: اعتبر نفسي رئيساً فلسطينياً وجزءاً من القضية التاريخية

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه يشعر نفسه فلسطينياً، وأنه جزء من القضية الفلسطينية، مضيفاً: "اعتبر نفسي رئيساً فلسطينياً".







وأضاف مادورو، لقناة (الميادين): "أشعر أنني فلسطيني، أشعر أنني عربي، وأشعر بأنني جزء من هذه القضية التاريخية، أشعر بذلك بصدق وبعمق".







وخاطب الرئيس الفنزويلي الأسرى بالقول: "كل محبّتنا لكم، وأسأل الله أن يبارككم، والتزامنا معكم ثابت، وأنا أقدّر كل دعمكم، فنزويلا لن تتخلى أبداً عن القضية الفلسطينية".





وتابع: "نمثل التضامن الحقيقي مع فلسطين ومع استقلالها ومع حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والعيش بسلام".





