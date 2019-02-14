دولي

مادورو: اعتبر نفسي رئيساً فلسطينياً وجزءاً من القضية التاريخية

مادورو: اعتبر نفسي رئيساً فلسطينياً وجزءاً من القضية التاريخية
الرئيس الفنزويلي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه يشعر نفسه فلسطينياً، وأنه جزء من القضية الفلسطينية، مضيفاً: "اعتبر نفسي رئيساً فلسطينياً".

وأضاف مادورو، لقناة (الميادين): "أشعر أنني فلسطيني، أشعر أنني عربي، وأشعر بأنني جزء من هذه القضية التاريخية، أشعر بذلك بصدق وبعمق".

وخاطب الرئيس الفنزويلي الأسرى بالقول: "كل محبّتنا لكم، وأسأل الله أن يبارككم، والتزامنا معكم ثابت، وأنا أقدّر كل دعمكم، فنزويلا لن تتخلى أبداً عن القضية الفلسطينية".

وتابع: "نمثل التضامن الحقيقي مع فلسطين ومع استقلالها ومع حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والعيش بسلام".

 

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