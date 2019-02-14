رئيس سلطة المياه يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في قمة المياه في بودابست

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم دعوة رسمية للمشاركة في قمة المياه التي ستعقد في المجر في شهر تشرين ثاني من العام الحالي على مستوى رفيع التمثيل وذلك خلال لقائه بممثل حكومة المجر في فلسطين تشابا رادا .حيث عبر غنيم عن تقديره للجهود التي توليها الحكومة المجرية من أجل ابراز قضايا المياه على المستوى الدولي ومتابعة قضية المياه في فلسطين شاكرا الحكومة المجرية على الدعوة ومؤكدا اهمية تسليط الضوء على قضايا المياه لاسيما ابراز المشاكل التي تواجه العالم في المياه والتحديات التي تقف امام الدول كافة، وكذلك تسليط الضوء على قضية المياه الفلسطينية والتحديات التي تواجهها.كما بحث المهندس غنيم خلال اللقاء اهمية استمرار التعاون بين الطرفين استكمالا لتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين الفلسطيني والمجري في شهر ايلول من العام الماضي حيث ان سلطة المياه قد استكملت الاعمال اللازمة لاستقبال الخبراء خلال الفترة القريبة القادمة لوضع الترتيبات النهائية لخطة العمل المناسبة لتنفيذ هذه المذكرة.من جانبه عبر رادا عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير المناحي المختلفة في فلسطين، وكذلك جهود سلطة المياه للارتقاء بقطاع المياه وتطويره ومواكبة التطور في مجال المراقبة لضمان الجودة في العمل.