فتح: اعتقالات الاحتلال المسعورة لن تُرهب شعبنا

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة (فتح)، أن حملات الاعتقالات المسعورة، التي تشنها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية لن ترهب شعبنا.







وقال المتحدث باسم الحركة، عاطف أبو سيف، إن هذه الحملات التي تأتي في إطار سياسات جيش الاحتلال لقمع شعبنا الصامد في وجه مخططات التهويد والمصادرة، متابعاً: "المشاريع الاستيطانية لن تزيد شعبنا إلا صموداً وإرادة".







وأضاف أبو سيف: "شعبنا يواجه هذا المشروع الإحلالي في كل مكان من أجل تثبيت وجوده على أرضه، والبقاء عليها حتى نيل استقلاله، ولن يتراجع، ولن يستسلم أمام الاحتلال وعصابات مستوطنيه، فسيندحرون عاجلاً أم آجلاً".







وأشار أبو سيف، إلى أن معارك البقاء التي يخوضها شعبنا في القدس العاصمة، وفي البلدة القديمة في خليل الرحمن، وفي الخان الأحمر، وفي كل أماكن الاشتباك مع الجيش والمستوطنين، تثبت الحقيقة الأبدية: هم إلي زوال ونحن الباقون.