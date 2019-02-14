نتنياهو: مؤتمر (وارسو) بمشاركتنا ودول عربية يشكل نقطة تحوّل تاريخية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مشاركته ونحو 60 وزير خارجية وممثلاً عن العشرات من الحكومات في قاعة واحدة بمؤتمر (وارسو)، يشكل نقطة تحول تاريخية.



وقال خلال كلمة له في مستهل مؤتمر (وارسو) حول الشرق الأوسط: إن بعض الدول العربية البارزة التي تحدثت ووقفت بصورة قوية وواضحة، وبإجماع استثنائي عن الخطر المشترك الذي يمثله النظام الإيراني، "يشكل تغييراً وإدراكًا مُهمين، لهوية العناصر التي تهدد مستقبلنا وللأشياء التي يتعين علينا القيام بها بغية ضمان المستقبل، وإمكانيات التعاون التي تتجاوز المجال الأمني، وتمت بصلة لأي مجال من مجالات الحياة الخاصة بشعوب الشرق الأوسط".



وتابع نتنياهو: "وقد حدث ذلك هنا في (وارسو) فالاستنتاج الرئيسي، الذي أخلص إليه، هو ضرورة الاستمرار في ذلك بأشكال وطرق أخرى في سبيل الغاية نفسها، فأريد أن أشكرك وزير الخارجية بومبيو على قيامك بذلك فهذا هو أمر مهم".



ويشارك في المؤتمر الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، وزراء خارجية الإمارات والبحرين، بالإضافة إلى الجبير، ودول أخرى.



ويناقش مؤتمر (وارسو) الأوضاع في الشرق الأوسط، فيما تحدّث مراقبون عن أنه يهدف إلى خلق تحالف إقليمي، يضم دولاً عربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بينما أكد مسؤولون أمريكيون، أن أفكاراً تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستتم مناقشتها في المؤتمر.



ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، بسبب الإجراءات الأمريكية، التي شهدها العامان الماضيان، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وأخرى.



رام الله - دنيا الوطن