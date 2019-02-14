نقيب المحامين: مخرجات مؤتمر وارسو غير ملزمة للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات: إن مؤتمر وارسو المنعقد في العاصمة البولندية، ما هو إلا مخطط أمريكي إسرائيل فاشل لتمرير (صفقة القرن) والالتفاف على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني من خلال تكريس حلف دولي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإشغال المنطقة العربية بصراعات جانبية بدلاً من التركيز على القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.وأكد عبيدات على أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى من هذا المؤتمر إلى الالتفاف على الشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير وقيادتها التاريخية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس من خلال السعي لتكريس مرجعيات إقليمية للقضية الفلسطينية تتساوق مع المشاريع الاسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية بكل ثوابتها الوطنية، خصوصاً بعد رفض القيادة الفلسطينية وكافة الأطر السياسية الفلسطينية للمحطات الأمريكية الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، وتكريس المشروع الإسرائيلي.وأشار عبيدات، إلى أن أهم أهداف مؤتمر وارسو هو تكريس التطبيع بين الدول العربية، وكيان الاحتلال قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، مشدداً على أنه لا يمكن لأي عربي منتمٍ لعروبته أن يتجاوز مبادرة السلام العربية التي ترفض أي تطبيع مع كيان الاحتلال قبل رحيل الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأراضي العربية، وفي مقدمتها القدس الشريف.ونوه عبيدات إلى أن الشعب الفلسطيني يقف خلف قيادته في رفض كل مخرجات مؤتمر وارسو، التي تتعلق بالقضية الفلسطينية وخصوصاً كل ما يمس قضية القدس واللاجئين.ودعا عبيدات لعقد مؤتمر عربي إسلامي لمواجهة المشاريع الأمريكية والإسرائيلية ومواجهة (صفقة القرن) والتعنت الإسرائيلي من خلال إدارة الظهر من قبل حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو لقرارات الشرعية الدولية والحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.