الاحتلال يُتلف بسطات الباعة ويستولي على أخرى جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأتلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدداً من بسطات الخضار والفواكه جنوب الخليل، واستولت على أخرى، بعد الاعتداء على أصحابها المزارعين بالضرب.وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أتلفت عدداً من البسطات في منطقة عين الهجري على الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة الخليل مع جنوبها، ونكلت بأصحابها، وأوقفت بسطات الباعة، ومنعتهم من عرض منتجاتهم للبيع.يذكر، أن منطقة الهجري والدلبة، التي تقع بالقرب من مخيم الفوار من أخصب الأراضي الزراعية في منطقة جنوب الخليل، وتعد سلة الخليل الغذائية، لكثرة عيون الماء فيها، وخصوبة أراضيها.